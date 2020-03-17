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Дочь Заворотнюк уверена, что мама снимется в новом сериале

, 18:01 [ «Аргументы Недели» ]

Дочь Заворотнюк уверена, что мама снимется в новом сериале
Фото: Анна Заворотнюк, Instagram

Дочь российской актрисы Анастасии Заворотнюк уверена, что мама снимется в новом сериале. Известно, что знаменитость восстанавливается после лечения онкологического заболевания в реабилитационной клинике.

«А знаете мою мечту? Моя мечта: увидеть вашу прекрасную и красивую маму в новом сериале и вообще на телевидении. Дай Бог ей здоровья, она прелесть», - написала одна из поклонниц актрисы.

На что Анна ответила: «Пусть так и будет».

Ранее сообщалось, что Заворотнюк находится в подмосковной клинике, ее часто навещает супруг фигурист Петр Чернышев и мама. Сама Анна говорила, что актриса идет на поправку.

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