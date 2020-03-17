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СМИ: Чернышев живет в клинике с Заворотнюк

, 12:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Утро.ру

СМИ: Чернышев живет в клинике с Заворотнюк
Фото: Анастасия Заворотнюк, Instagram

СМИ сообщили, что российская актриса Анастасия Заворотнюк не покидала Россию и находится в одной из реабилитационных клиник Подмосковья. Источник отметил, что знаменитость много времени проводит вместе со своим супругом фигуристом Петром Чернышевым.

Известно, что спортсмен покидает актрису только для покупки продуктов. Кроме того, родственники не оставляют Заворотнюк одну. Чернышева периодически меняет мама знаменитости и покидает больницу вечером.

При этом в источнике говорится, что информация о состоянии Заворотнюк полностью неизвестна, однако она находится в той же самой клинике, где началось ее восстановление.

Напомним, что актриса больше полугода борется с онкологическим заболеванием, ей диагностировали опухоль мозга последней стадии. Дочь Анна немного рассказала о состоянии матери и поблагодарила ее поклонников за поддержку.

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