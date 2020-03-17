Наталья Рудова понянчилась с сыном Решетовой и Тимати 

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17 марта 2020, 11:57 [ «Аргументы Недели» ]

Фото из соцсетей, instagram rudovanata

Недавно подруга Анастасии Решетовой, актриса Наталья Рудова, приезжала к ней в гости и понянчилась с Ратмиром - маленьким сыном модели. Об этом Наталья рассказала своим подписчикам в Instagram.

«А какое у вас выражение лица, когда вы видите красивого мужчину?» — подписала серию забавных снимков с малышом Рудова.

На фотографиях мальчик улыбается и вместе с Наташей ползает на полу, а на видео девушка с удовольствием держит ребенка на руках, а также играет с ним.

Многие фолловеры заметили, что артистке идет малыш и пожелали ей поскорее ощутить радости материнства.

А Роза Сябитова сделала интересное заявление. Сваха рассказала, почему она не выходит замуж.