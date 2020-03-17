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Наталья Рудова понянчилась с сыном Решетовой и Тимати 

, 11:57 [ «Аргументы Недели» ]

Наталья Рудова понянчилась с сыном Решетовой и Тимати 
Фото из соцсетей, instagram rudovanata

Недавно подруга Анастасии Решетовой, актриса Наталья Рудова, приезжала к ней в гости и понянчилась с Ратмиром - маленьким сыном модели. Об этом Наталья рассказала своим подписчикам в Instagram.

«А какое у вас выражение лица, когда вы видите красивого мужчину?» — подписала серию забавных снимков с малышом Рудова. 

На фотографиях мальчик улыбается и вместе с Наташей ползает на полу, а на видео девушка с удовольствием держит ребенка на руках, а также играет с ним.

Многие фолловеры заметили, что артистке идет малыш и пожелали ей поскорее ощутить радости материнства.

А Роза Сябитова сделала интересное заявление. Сваха рассказала, почему она не выходит замуж.

 

 
 
 
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А какое у вас выражение лица,когда вы видите красивого мужчину?? ???????????? @volkonskaya.reshetova ????

Публикация от Natalia Rudova (@rudovanata) 16 Мар 2020 в 10:44 PDT

ЕЧ

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