Наталья Рудова понянчилась с сыном Решетовой и Тимати 

Недавно подруга Анастасии Решетовой, актриса Наталья Рудова, приезжала к ней в гости и понянчилась с Ратмиром - маленьким сыном модели. Об этом Наталья рассказала своим подписчикам в Instagram.
«А какое у вас выражение лица, когда вы видите красивого мужчину?» — подписала серию забавных снимков с малышом Рудова.
На фотографиях мальчик улыбается и вместе с Наташей ползает на полу, а на видео девушка с удовольствием держит ребенка на руках, а также играет с ним.
Многие фолловеры заметили, что артистке идет малыш и пожелали ей поскорее ощутить радости материнства.
А Роза Сябитова сделала интересное заявление. Сваха рассказала, почему она не выходит замуж.
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А какое у вас выражение лица,когда вы видите красивого мужчину?? ???????????? @volkonskaya.reshetova ????