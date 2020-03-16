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Сябитова рассказала, почему она не выходит замуж

, 12:55 [ «Аргументы Недели» ]

Сябитова рассказала, почему она не выходит замуж
Фото из соцсетей, Instagram syabitova_roza

Роза Сябитова в Instagram сделала интересное заявление. Сваха рассказала, почему она не выходит замуж.

По словам Сябитовой, настоящая женщина может самостоятельно добиться финансового благополучия и воспитать детей, а супруга такой вариант может не устроить.

«Но настоящий мужчина никогда не позволит ей это сделать»,-  заключила Роза.

Телеведущая пояснила, что для нее этот вариант не подходит, поэтому замуж она не спешит. 

Певица Лика Стар рассказала, что на самом деле творится в Италии, охваченной коронавирусом. Российская исполнительница вместе с семьей живет в Кальяри и воочию наблюдает происходящее.

 

 

 

 
 
 
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Почему я не выхожу замуж? . Потому-то я уже никогда не встречу настоящего мужчину. И вот почему. . Настоящая женщина может всего добиться сама: денег заработать, детей воспитать, но настоящий мужчина никогда не позволит ей это сделать. . Вы согласны? А вы встретили своего настоящего мужчину? #сябитовароза #давайпоженимся #настоящиймужчина #замужзанастоящегомужчину #свахасябитова #каналсваха

Публикация от Роза Сябитова (@syabitova_roza) 15 Мар 2020 в 12:24 PDT

ЕЧ

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