Сябитова рассказала, почему она не выходит замуж

Роза Сябитова в Instagram сделала интересное заявление. Сваха рассказала, почему она не выходит замуж.
По словам Сябитовой, настоящая женщина может самостоятельно добиться финансового благополучия и воспитать детей, а супруга такой вариант может не устроить.
«Но настоящий мужчина никогда не позволит ей это сделать»,- заключила Роза.
Телеведущая пояснила, что для нее этот вариант не подходит, поэтому замуж она не спешит.
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Почему я не выхожу замуж? . Потому-то я уже никогда не встречу настоящего мужчину. И вот почему. . Настоящая женщина может всего добиться сама: денег заработать, детей воспитать, но настоящий мужчина никогда не позволит ей это сделать. . Вы согласны? А вы встретили своего настоящего мужчину? #сябитовароза #давайпоженимся #настоящиймужчина #замужзанастоящегомужчину #свахасябитова #каналсваха