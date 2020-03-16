Сябитова рассказала, почему она не выходит замуж

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16 марта 2020, 12:55 [ «Аргументы Недели» ]

Фото из соцсетей, Instagram syabitova_roza

Роза Сябитова в Instagram сделала интересное заявление. Сваха рассказала, почему она не выходит замуж.

По словам Сябитовой, настоящая женщина может самостоятельно добиться финансового благополучия и воспитать детей, а супруга такой вариант может не устроить.

«Но настоящий мужчина никогда не позволит ей это сделать»,- заключила Роза.

Телеведущая пояснила, что для нее этот вариант не подходит, поэтому замуж она не спешит.

Певица Лика Стар рассказала, что на самом деле творится в Италии, охваченной коронавирусом. Российская исполнительница вместе с семьей живет в Кальяри и воочию наблюдает происходящее.