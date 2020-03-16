Лика Стар рассказала, как изменилась жизнь в Италии из-за коронавируса

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16 марта 2020, 09:43 [ «Аргументы Недели» ] Источник: teleprogramma.pro

Фото: соцсети

Певица Лика Стар рассказала, что на самом деле творится в Италии, охваченной коронавирусом. Российская исполнительница вместе с семьей живет в Кальяри и воочию наблюдает происходящее.

На сегодняшний день Италия стала первой Европейской страной по числу заболевших новым коронавирусом. Певица призналась, что на улицах практически нет людей, а те, кто рискует выходить из дома, обязательно надевают маски.

«Народу вообще на улицах нет. Но я стараюсь не падать духом. Если выходим на улицу, то обязательно одеваем маски и перчатки. Все сидят по домам и это не шутки. Тут даже на манекенах маски. Выхожу только на улицу за продуктами», - призналась Лика Стар.