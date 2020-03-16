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В Москве из больницы сбежала пациентка с подозрением на коронавирус

, 09:33 [ «Аргументы Недели» ]

В Москве из больницы сбежала пациентка с подозрением на коронавирус
Фото: pixabay.com

В понедельник, 16 марта, из больницы в Коммунарке сбежала пациентка, у которой врачи подозревают коронавирус. О случившемся рассказал главврач Московской больницы № 40 Денис Проценко.

Проценко уточнил, что к поискам сбежавшей подключены сотрудники полиции. «По факту самовольного ухода ночью пациентки из стационара начали взаимодействовать с полицией. Прошу коллег объяснять немедикам серьезность ситуации, а жителям проявить гражданскую сознательность», - написал он в соцсети.

Также врач поделился, что медперсоналу регулярно приходится сталкиваться с неадекватными поступками со стороны пациентов, которые не понимают всей серьезности ситуации.

АБ

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