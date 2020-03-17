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Звезда «Игры престолов» Кристофер Хивью рассказал, что заразился коронавирусом

, 11:23 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Утро.ру

Звезда «Игры престолов» Кристофер Хивью рассказал, что заразился коронавирусом
Фото: Инстаграм Кристофера Хивью

Норвежский актер Кристофер Хивью, который играет одну из главных ролей в последних сезонах сериала «Игра престолов», объявил, что болен коронавирусом.

Актер рассказал на своей странице в Инстаграм, что сдал тест, который показал положительный результат.

Хивью сообщил, что он изолировался дома вместе с семьей, в целом чувствует себя хорошо, «лишь ощущает легкие симптомы простуды». Актер посоветовал своим подписчикам мыть руки и соблюдать все меры предосторождности.

Ранее британский актер Идрис Эльба объявил, что у него положительный тест на коронавирус.

ДВа

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