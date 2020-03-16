Сергей Лазарев почтил память погибшего брата

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16 марта 2020, 09:12 [ «Аргументы Недели» ]

Фото из соцсетей, Instagram lazarevsergey

Сергей Лазарев почтил память своего старшего брата, погибшего после автомобильной аварии. В день рождения Павла певец опубликовал совместное фото с родственником в Instagram.

«Павлушка! Братишка! Сегодня было бы 42. Люблю и помню! Берегите близких!», — написал Лазарев под снимком.

Как известно, брат артиста скончался в конце марта 2015 года через несколько дней после ДТП от внутреннего кровоизлияния. У певца осталась племянница Алина, которая много времени проводит с дядей и бабушкой по линии отца.

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