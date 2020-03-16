Сергей Лазарев почтил память погибшего брата

Сергей Лазарев почтил память своего старшего брата, погибшего после автомобильной аварии. В день рождения Павла певец опубликовал совместное фото с родственником в Instagram.
«Павлушка! Братишка! Сегодня было бы 42. Люблю и помню! Берегите близких!», — написал Лазарев под снимком.
Как известно, брат артиста скончался в конце марта 2015 года через несколько дней после ДТП от внутреннего кровоизлияния. У певца осталась племянница Алина, которая много времени проводит с дядей и бабушкой по линии отца.
В Германии оценили песню Uno, которую музыканты группы Little Big представят на международном песенном конкурсе Евровидение-2020 от России.
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Павлушка! Братишка! Сегодня было бы 42 ❤️ люблю и помню! #ПашаЛазарев #Лазаревы Берегите близких!