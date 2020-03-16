Все новости >>

Аргументы Недели Шоу-бизнес 13+

Сергей Лазарев почтил память погибшего брата

, 09:12 [ «Аргументы Недели» ]

Сергей Лазарев почтил память погибшего брата
Фото из соцсетей, Instagram lazarevsergey

Сергей Лазарев почтил память своего старшего брата, погибшего после автомобильной аварии. В день рождения Павла певец опубликовал совместное фото с родственником в Instagram.

«Павлушка! Братишка! Сегодня было бы 42. Люблю и помню! Берегите близких!», — написал Лазарев под снимком.

Как известно, брат артиста скончался в конце марта 2015 года через несколько дней после ДТП от внутреннего кровоизлияния. У певца осталась племянница Алина, которая много времени проводит с дядей и бабушкой по линии отца.

В Германии оценили песню Uno, которую музыканты группы Little Big представят на международном песенном конкурсе Евровидение-2020 от России. 

 

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Павлушка! Братишка! Сегодня было бы 42 ❤️ люблю и помню! #ПашаЛазарев #Лазаревы Берегите близких!

Публикация от Sergey Lazarev (@lazarevsergey) 15 Мар 2020 в 5:25 PDT

ЕЧ
Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью