Юлия Михалкова из «Уральских пельменей» задумалась о ситуации с коронавирусом

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16 марта 2020, 08:48 [ «Аргументы Недели» ]

Юлия Михалкова, фото: vk.com/mihalckova

Бывшая участница шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова серьезно относится к ситуации с распространением нового коронавируса. Девушка перестала обниматься и целоваться с друзьями при встрече, а только улыбается на приветствие знакомых.

Ситуация с новым вирусом COVID-19 волнует и подруг Юлии. По мнению Михалковой, любая ситуация чему-то людей учит. Она написала пост в Инстаграм на эту тему.

«Чувствуется какая-то тревожность в воздухе. Как смог висит над головами. Собеседники взволнованы коронавирусом. Никто его не видел, но эхо слышат все: меняются планы, переносятся поездки, грядут убытки», - пишет Михалкова. Так одна ее подруга паникует, так как не знает, что будет потом. «Вот он главный страх – страх неопределенности, когда не ясно, что будет завтра, через месяц или год. Скованные цепями планов, мы утрачиваем способность находить радость здесь и сейчас, а не там и потом», - считает артистка. По ее мнению, «при всех очевидных негативных последствиях, этот год, возможно, вновь научит нас большую часть времени проводить «здесь и сейчас», а не в прекрасном будущем и воспоминаниях о прошлом.

«Планы – это хорошо. Но, жить надо се-год-ня! , - убеждена экс-звезда «Уральских пельменей».

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Юлия Михалкова (@mihalkova)15 Мар 2020 в 6:50 PDT

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