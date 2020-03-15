Поклонники раскритиковали Волочкову за вечеринку с сухим льдом после трагедии российской блогерши

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15 марта 2020, 10:27 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Анастасия Волочкова, Komsomolskaya Pravda/ globallookpress.com

Известная российская балерина и светская львица Анастасия Волочкова поделилась с поклонниками кадрами с вечеринки в ресторане, где она с друзьями организована шоу с использованием сухого льда. Однако подписчики отметили, что после гибели супруга блогера Екатерины Диденко устраивать такие мероприятия недопустимо.

На коротком видеоролике запечатлено, как по всему столу из какой-то емкости распространяется пар, вызванный с помощью сухого льда. При этом сама Волочкова и ее друзья не скрывают эмоции, восхищаясь эффектным шоу.

А вот пользователи, наоборот, не оценили такую красоту и напали на знаменитость с обвинениями и критикой:

«Кошмар! Опять пропаганда сухого льда! Настя, зачем вы это демонстрируете? Вы правда не понимаете опасность? Неужели Вас жизнь ничему не учит?»

«Сухой лед… Видно, мало было той трагедии! Зачем такое выставлять, чтоб снова кто-то повторил?»

«Да это просто мерзко на фоне последних событий выставлять такое видео»

Другие решили, что балерина просто «соскучилась по скандалам» и, поэтому открыла комментарии именно под этим роликом.

Напомним, что недавно на дне рождении блогера Екатерины Диденко из-за сюрприза с сухим льдом в банном комплексе погибли три человека, в том числе ее муж.