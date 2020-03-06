Выживших на смертельной вечеринке в бассейне раскритиковали в шоу Собчак

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6 марта 2020, 18:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Лента.ру

Фото: pixabay.com

Блогер Екатерина Диденко и выжившие после инцидента с сухим льдом на вечеринке в банном комплексе в честь ее дня рождения друзья посетили шоу «Док-Ток», телеведущей которого является Ксения Собчак. Однако эксперты и гости студии категорично отнеслись к действиям ребят на празднике.

На программу позвали Диденко и двух участников вечеринки, один из которых прыгнул в бассейн, но успел спастись. По его словам, он почувствовал, что задыхается и вылез из воды. При этом на просьбу рассказать подробности происшествия, он ответил, что его здесь не поймут и обзовут «дебилом».

Тогда блогер Лилия Абрамова не сдержалась и заявила, что «вся страна так и считает», а Собчак и другие гости поддержали ее реплику.

«Это чудовищная история именно в своей глупости. Ну, давайте тоже это признавать», - высказала телеведущая.

При этом один из участников вечеринки решил защитить своих товарищей и отметил, что до них никто не знал об опасности сухого льда и не один эксперимент не закачивался летальным исходом.

«Чтобы догадаться, что это опасно, назовите мне еще трех убитых за прошлые годы сухим льдом в бассейне. Кто сказал, что это опасно? Мы первооткрыватели этого ужаса. До нас никто не умирал», - отметил он.

На что судмедэксперт Эдуард Туманов добавил, что ребята совершенно не понимают, о чем им тут пытаются сказать.

«У них же восприятие мира на уровне 5-7-летнего ребенка», - заключил он.

Напомним, во время вечеринки в бассейн было сброшено 25 килограммов сухого льда. Это привело к мгновенной гибели двух человек, а также кончине еще одного мужчины в реанимации. Одним из погибших оказался супруг Екатерины Диденко, который организовал сюрприз на ее день рождения.