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Блогер Диденко заявила, что "осознала" трагедию в банном комплексе

, 08:02 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Блогер Диденко заявила, что
бассейн, pixabay.com
Блогер Екатерина Диденко заявила, что "осознала" трагедию, которая произошла на ее дне рождения. В результате вечеринки с сухим льдом в одном из московских банных комплексов погибли три человека.
 
Участники праздника, который состоялся в прошлую пятницу, высыпали в бассейн 25 килограммов сухого льда, вследствие чего произошла химическая реакция. Скончались трое гостей, в частности, супруг блогера.
 
Екатерина отметила, что раньше пребывала в состоянии шока и не верила в происходящее, однако теперь она осознала, что случилось. "Но не понимаю, как жить дальше", – заявила Диденко, добавив, что перед сном долго прокручивает ситуацию в голове.
 
Женщина призвала не обсуждать ее публикации и предложила всем, кого они задевают, отписаться от ее странички.
ЕТ

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