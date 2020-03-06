Блогер Диденко заявила, что

Блогер Екатерина Диденко заявила, что "осознала" трагедию, которая произошла на ее дне рождения. В результате вечеринки с сухим льдом в одном из московских банных комплексов погибли три человека.

Участники праздника, который состоялся в прошлую пятницу, высыпали в бассейн 25 килограммов сухого льда, вследствие чего произошла химическая реакция. Скончались трое гостей, в частности, супруг блогера.

Екатерина отметила, что раньше пребывала в состоянии шока и не верила в происходящее, однако теперь она осознала, что случилось. "Но не понимаю, как жить дальше", – заявила Диденко , добавив, что перед сном долго прокручивает ситуацию в голове.

Женщина призвала не обсуждать ее публикации и предложила всем, кого они задевают, отписаться от ее странички.