В Москве простились с мужем Екатерины Диденко, погибшим после вечеринки в банном клубе

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4 марта 2020, 20:48 [ «Аргументы Недели» ]

свеча, pixabay.com

В среду, 4 марта, в Москве состоялась церемония прощания с мужем инстаграм-блогера Екатерины Диденко. Мужчина по имени Валентин скончался в реанимации после вечеринки в столичном банном комплексе.

Траурная церемония прошла без камер. Екатерина опубликовала на своей страничке снимок супруга и написала, что он навсегда останется в ее сердце. Женщина уточнила, что она не может осознать до сих пор, что от нее ушла "ее половинка". Диденко добавила, что ей надо продолжать жить ради детей.

Супруг Екатерины, а также двое ее друзей скончались от отравления углекислым газом, которое образовалось в результате химической реакции после того, как во время вечеринки в бассейн бросили 25 килограммов сухого льда.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Я Катя, аптечный РЕВИЗОРРО (@didenko.katerina)4 Мар 2020 в 7:58 PST