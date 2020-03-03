Блогер обратилась к подписчикам после трагедии в банном комплексе и своем участии в телешоу

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3 марта 2020, 10:38 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Instagram

бассейн, pixabay.com

Блогер Екатерина Диденко обратилась к подписчикам в социальной сети Instagram после трагедии в банном комплексе и своем участии в телевизионном шоу, в рамках которого обсуждалось случившееся.

Молодая женщина подчеркнула, что пришла на передачу, чтобы рассказать о происшествии на праздновании своего дня рождения. Екатерина добавила, что инцидент стал стечением обстоятельств, в котором она не виновата. "И из ребят, родственников меня никто не обвиняет", – отметила блогер. Диденко , потерявшая в результате случившегося в банном комплексе мужа и двух друзей, попросила не писать ей гадости.

Напомним, во время вечеринки в бассейн было сброшено 25 килограммов сухого льда. Это привело к мгновенной гибели двух человек, а также кончине еще одного мужчины в реанимации.