Доставщик сухого льда раскрыл детали трагедии в банном комплексе

Водитель, который доставил сухой лед для роковой вечеринки в одном из московских банных комплексов, заявил, что предупреждал супруга блогера Екатерины Диденко об опасности заказанного вещества.

В минувшую пятницу Диденко вместе с мужем и друзьями отмечала свой день рождения. Гости высыпали в бассейн 25 килограммов сухого льда и окунулись, вследствие чего два человека погибли на месте, а супруг блогера скончался впоследствии в реанимации.