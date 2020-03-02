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Блогерша - жена погибшего в бане мужчины, рассказала, как чувствует себя после консультаций с тремя психологами

, 21:37 [ «Аргументы Недели» ]

Блогерша - жена погибшего в бане мужчины, рассказала, как чувствует себя после консультаций с тремя психологами
Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын, globallookpress.com

Блогер Екатерина Диденко рассказала, как чувствует себя после смерти мужа, которая случилась  на праздновании ее дня рождения в банном клубе. Погубил двоих молодых мужчин и женщину сухой лед, брошенный в бассейн.

Екатерина Диденко, которой только исполнилось 29 лет, после гибели мужа  осталась с двумя маленькими детьми.
Периодически вдова Валентина Диденко выходит на связь в соцсетях и уже приняла участие в программе на телевидении.
Блогер поделилась информацией о приезде к ней ее матери и матери покойного мужа. Мать и свекровь поддерживают молодую женщину и детей. Детям о смерти папы еще не сказали. Екатерина провела консультацию с тремя психологами. По признанию Кати, первые дни она постоянно плакала.  Сейчас стало немного легче.

Она рассказала, что ее спрашивают о похоронах. Трагедия произошла поздно вечером в пятницу.  Женщина похороны устраивать не будет. По ее словам, они с мужем якобы неоднократно говорили о смерти, похоронах. Валентин, как говорит Катя, был против похорон в гробу и отпевания в церкви.

Диденко выполнит его волю. Тело супруга блогерши кремируют, а прах она развеет.

В Москве на вечеринке по случаю дня рождения блогерши Екатерины Диденко в банном клубе погибли три человека. Скончались Наталья Монакова и Юрий Алферов. Им было по 25 лет.  Супруг Екатерины Диденко Валентин Диденко был госпитализирован и умер в реанимации.

 
 
 
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Публикация от Я Катя, аптечный РЕВИЗОРРО (@didenko.katerina)11 Фев 2020 в 8:22 PST

ИЧ

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