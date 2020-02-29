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Названы имена всех погибших на вечеринке у блогерши Екатерины Диденко в банном клубе в Москве

, 12:46 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РЕН-ТВ

Названы имена всех погибших на вечеринке у блогерши Екатерины Диденко в банном клубе в Москве
фото: pixabay.com

В Москве на вечеринке по случаю дня рождения блогерши Екатерины Диденко в банном клубе погибли три человека. Скончались Наталья Монакова и Юрий Алферов. Им было по 25 лет.  Супруг Екатерины Диденко Валентин Диденко был госпитализирован и умер в реанимации. Информацию о смерти мужа подтвердила сама 29--летняя женщина.

Всего на вечеринке в банном клубе собралось 18 молодых женщин и мужчин. В разгаре праздника в бассейн самими участниками было высыпано 25 килограммов сухого льда. Из-за реакции с водой начал активно выделяться углекислый газ. Находившиеся в бассейне люди стали  задыхаться и терять сознание. Монакова и Алферов скончались в банном комплексе.

Валентин Диденко был доставлен в реанимацию еще живым. Но врачи его не смогли спасти.

По данным СМИ, супруг блогерши был предупрежден об опасности использования сухого льда в помещении. Но он все же привез 25 килограммов его на вечеринку, надеясь устроить сюрприз. Один из гостей Екатерины говорит, что она, скорее всего, не знала об этом.  Без отца остались двое маленьких детей.

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