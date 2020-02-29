Блогер подтвердила гибель своего супруга после инцидента в банном клубе

Екатерина записала несколько видеозаписей в сторис в Instagram, где заявила: "Вали больше нет с нами. А еще Наташи и Юры". Она также отметила, что не может предоставить других подробностей случившегося, так как подписала документ о неразглашении. Блогер сообщила, что ей потребуется помощь специалистов, чтобы пережить трагедию.

Напомним, накануне вечером в одном из банных комплексов Москвы во время вечеринки в бассейн засыпали 25 килограммов сухого льда. Из-за этого возникла химическая реакция, вследствие которой на месте скончались два человека, а муж Диденко умер в больнице позже.