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Супруг известного блогера Екатерины Д. стал третьим погибшим на вечеринке в московском банном клубе

, 09:51 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Агентство городских новостей "Москва"

Супруг известного блогера Екатерины Д. стал третьим погибшим на вечеринке в московском банном клубе
скорая помощь, Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Третьим погибшим после вечеринки в московском банном клубе стал супруг 29-летнего блогера Екатерины Диденко. Согласно последним данным, Валентин скончался в реанимации утром в субботу, 29 февраля.

Подчеркивается, что смерть мужчины наступила из-за отека легких.

Накануне Екатерина Диденко в компании мужа и друзей праздновала свой день рождения в столичном банном комплексе. Гости искупались в бассейне, куда Валентин решил добавить сухого льда для образования красивой дымки. Из-за этого возникло резкое увеличение концентрации углекислого газа. Три человека погибли, а еще трое были доставлены в больницу с химическими ожогами. За их жизнь борются врачи.

ЕТ

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