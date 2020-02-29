Появились подробности инцидента в банном клубе, где погибли три человека

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29 февраля 2020, 06:29 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Появились подробности инцидента в банном клубе «Девятый вал» в Москве, где в пятницу, 28 февраля, блогер Екатерина Д. отмечала свой день рождения. Ночью появилась информация о том, в банном клубе по адресу: Коломенский проезд, д. 10, несколько человек упали в бассейн с сухим льдом.

В результате ЧП три человека погибли и несколько человек пострадали. Первоначальная информация получена о гибели двух человек. Вскоре стало известно о гибели еще одного человека. По последним данным, еще семь человек пострадали.

Среди погибших - муж 29-летней Екатерины Д., которая отмечала свой день рождения в банном комплексе. Сама Диденко на своей странице в Instagram написала, что она жива, а ее муж Валентин был госпитализирован в реанимацию. Мужчина скончался в больнице. Пострадавшие были госпитализированы в тяжелом состоянии.

Говорят, на вечеринке была беременная девушка, о ее состоянии пока неизвестно, - сообщает m24.

По предварительной версии, молодые люди погибли и пострадали из-за того, что в бассейн, где они купались, попал сухой лед. По предварительным данным, они получили химические ожоги.

СМИ пишут, что сухой лед на вечеринку якобы принесли сами участники вечеринки, чтобы сделать "в эффектный пар". Они

засыпали в бассейн 25 или даже 30 килограммов сухого льда и не учли, что при взаимодействии с водой он выделяет углекислый газ, отравляющим веществом и надышались пострадавшие.



Следователи по факту происшествия в бане возбудили уголовное дело. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя московского главка СК Андрею Стрижову взять под личный контроль расследование инцидента.