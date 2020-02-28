В Москве четыре человека получили химические ожоги в банном клубе

В пятницу, 28 февраля, в одном из банных клубов Москвы четыре человека получили химические ожоги. Согласно последней информации источника в экстренных службах, они упали в бассейн с сухим льдом.
Подчеркивается, что происшествие случилось в банном клубе, который находится в Коломенском проезде. Пока не сообщается, по какой причине люди упали в бассейн с сухим людом.
В настоящий момент только один пострадавший находится в сознании. Остальных сейчас пытаются реанимировать прибывшие на место врачи. Устанавливаются все обстоятельства инцидента.