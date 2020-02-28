Все новости >>

//Происшествия 13+

В Москве четыре человека получили химические ожоги в банном клубе

, 21:42 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

В Москве четыре человека получили химические ожоги в банном клубе
машина реанимации, Zamir Usmanov/Global Look Press

В пятницу, 28 февраля, в одном из банных клубов Москвы четыре человека получили химические ожоги. Согласно последней информации источника в экстренных службах, они упали в бассейн с сухим льдом.

Подчеркивается, что происшествие случилось в банном клубе, который находится в Коломенском проезде. Пока не сообщается, по какой причине люди упали в бассейн с сухим людом.

В настоящий момент только один пострадавший находится в сознании. Остальных сейчас пытаются реанимировать прибывшие на место врачи. Устанавливаются все обстоятельства инцидента.

ЕТ

//картина дня

Глава Министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко в пятницу, 28 февраля, сообщил, что запланированная на апрель 2020 года встреча глав стран "нормандской четверки" может быть перенесена.

Глава Министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко в пятницу, 28 февраля, сообщил, что запланированная на апрель…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Московская полиция задержала организованную преступную группу во главе с бывшим актером, который ранее снимался в эпизодических ролях в популярных и даже культовых…

//новости ан

//новости ан

Андрей Слесарев, директор школы в Зеленограде, где скончалась школьница, сообщил: она с рождения имела проблемы со здоровьем. Сейчас проводится доследственная проверка…

//новости ан

//новости ан

Глава комитета ГД по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников заявил, что в Думу внесен законопроект о поправках в УК об ответственности за нарушения…

Представляем вашему вниманию подборку региональных новостей уходящей недели. В ТОП вошли следующие резонансные происшествия: воровство денег в Кирове, похищение…