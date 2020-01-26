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Аргументы Недели. 2(696) от 22 – 28 января 2020 Скачать номер

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В Кирове девушки обожгли ноги, убегая по кипятку, прорванной теплотрассы: "Никто не открыл двери"

, 12:30 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

В Кирове девушки обожгли ноги, убегая по кипятку, прорванной теплотрассы:
фото: Konstantin Kokoshkin /globallookpress.com

В региональном Минздраве сообщили, что четыре человека получили ожоги из-за прорыва теплотрассы в районе дома № 50 на улице Казанской в Кирове. Отмечается, что в эпицентр событий попали девушки, которые выходили из такси в момент инцидента.

Происшествие произошло минувшей ночью, пострадавшие направлялись в клуб на машине.

«Когда они вышли из такси, сразу попали в кипяток, начали стучать в стекла рядом стоящих машин, никто им не открыл двери», - рассказали в социальных сетях.

Пользователи отметили, что девушкам пришлось быстро покинуть место происшествия, они обожгли ноги до колен. Позже поврежденный участок теплосети был отключён аварийной службой.

«В результате происшествия один пострадавший был госпитализирован в Центр травматологии, ортопедии и нейрохирургии, состояние удовлетворительное, стабильное», - отметили в ведомстве.

Известно, что три человека отправлены на амбулаторное лечение, у всех ожоги нижних конечностей.

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