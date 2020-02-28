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Два человека погибли от химических ожогов в банном клубе Москвы

, 22:24 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Два человека погибли от химических ожогов в банном клубе Москвы
бассейн, pixabay.com

Два человека из четырех, которые в пятницу получили химические ожоги в одном из банных клубов Москвы, скончались. Соответствующие данные предоставил сегодня источник в экстренных службах столицы.

Подчеркивается, что врачи, прибывшие на место происшествия, попытались реанимировать двух пострадавших, однако их усилия не увенчались успехом – граждане, получившие химические ожоги в бассейне с сухим льдом, погибли. Состояние еще двоих пострадавших оценивается сейчас как тяжелое.

Согласно некоторым данным, в бассейн, где купались гости банного клуба, по неустановленной причине попал сухой лед.

 
 
ЕТ

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