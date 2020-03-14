Лера Кудрявцева ударилась головой и попросила поклонников быть снисходительными, если она будет «тупить»

Лера Кудрявцева рассказала, как отдохнула в парке аттракционов, где решила покататься на карусели, но в результате сильно ударилась головой.
Телеведущая обратилась к подписчикам и поклонникам с просьбой отнестись снисходительно к тому, если она вдруг будет «тупить».
«Знайте, у меня карусельная травма!» – объяснила с присущим ей чувством юмора теперь уже бывшая ведущая «Муз-ТВ».
Коллеги по шоу-бизнесу и поклонники поддержали Кудрявцеву. Водонаева, к примеру, вспомнила, что у нее был похожий опыт при катании на горках.