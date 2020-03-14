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Лера Кудрявцева ударилась головой и попросила поклонников быть снисходительными, если она будет «тупить»

, 22:50 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Блокнот

Лера Кудрявцева ударилась головой и попросила поклонников быть снисходительными, если она будет «тупить»
Фото: Инстаграм Леры Кудрявцевой

Лера Кудрявцева рассказала, как отдохнула в парке аттракционов, где решила покататься на карусели, но в результате сильно ударилась головой.

Телеведущая обратилась к подписчикам и поклонникам с просьбой отнестись снисходительно к тому, если она вдруг будет «тупить».

«Знайте, у меня карусельная травма!» – объяснила с присущим ей чувством юмора теперь уже бывшая ведущая «Муз-ТВ».

Коллеги по шоу-бизнесу и поклонники поддержали Кудрявцеву. Водонаева, к примеру, вспомнила, что у нее был похожий опыт при катании на горках.

ДВа

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