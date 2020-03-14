Кирокоров запишет саундтрек к мультфильму «Суворовъ»

В записи саундтрека для полнометражного мультфильма «Суворовъ» примет участие Филипп Киркоров. Он споет одну из нескольких, написанных специально для мультфильма песен.
Новый 3D-мультфильм, который уже называют «музыкальным кино», выйдет в конце 2020 года. Сейчас над ним продолжают работать в киностудии «Союзмультфильм».
Героев фильма озвучат Константин Хабенский, Антон Макарский, Юлия Рутберг, Анна Ардова и Алексей Демидов.
Сюжет фильма основан на швейцарском походе Суворова через Альпы. Известно, что Киркоров «сыграет» отрицательного персонажа.