Киркоров показал кадры с кинопремии

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10 февраля 2020, 11:45 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Филипп Киркоров, Komsomolskaya Pravda/ globallookpress.com

Российский поп-король Филипп Киркоров поделился яркими кадрами с красной дорожки ежегодной престижной кинопремии «Оскар», которая прошла в Лос-Анджелесе минувшей ночью. Компанию известному исполнителю составила бизнес-вумен Алиса Бартова-Лобанова.

«Мы сегодня на самом крутом мероприятии мира. Именные билетики!» - восхищаясь мероприятием, демонстрирует билеты Киркоров.

При этом его спутница продолжает, «чтобы ни у кого не было сомнений, что мы здесь». На что певец возразил, «а что, у кого-то могут быть сомнения». «Ну мало ли», - отвечает Бартова-Лобанова.

Позже Киркоров снимает себя и спутницу на фоне статуи в виде «Оскара» и заявляет, что их награда ещё «впереди».

«Все с «Оскарами», все с «Оскарами»… У нас тоже когда-нибудь будет. Ну, «Грэмми», так точно», -пояснил исполнитель.

Также певец сообщил, что приехал поболеть за Анну Батурину, которая озвучивала песню из мультфильма «Холодное сердце – 2». Девушка выступала на сцене Dolby Theatre.

Ранее был опубликован список победителей на премии «Оскар».