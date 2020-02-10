Названы победители премии «Оскар-2020»

//В мире 13+

10 февраля 2020, 07:52 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

Известно, что в ночь с 9 на 10 февраля в Лос-Анджелесе в Dolby Theatre прошла ежегодная престижная кинопремия «Оскар-2020». По традиции, в число номинантов попали самые громкие фильмы года и самые талантливые актеры.

Награду за лучший иностранный фильм и режиссерскую работу взял фильм «Паразиты» и режиссер Пон Чжун Хо, премия за лучшую мужскую роль досталась покорившему сердца многих зрителей исполнителю «Джокера» Хоакину Фениксу, при этом кинокартина получила еще награду в категории «Лучшая музыка к фильму», а лучшую женскую роль отдали актрисе Рене Зеллвегер (Джуди).

При этом стоит отметить, что свой первый Оскар вслед за коллегой по фильму «Однажды … в Голливуде» Леонардо ДиКаприо получил Брэд Питт в номинации «Лучшая мужская роль второго плана».

Кроме того, награды получили:

Лучший анимационный полнометражный фильм – "История игрушек 4";

Лучший анимационный короткометражный фильм – "Hair Love";

Лучший оригинальный сценарий – Пон Джун Хо ("Паразиты");

Лучший сценарий-адаптация – Тайка Вайтити ("Кролик Джоджо");

Лучший игровой короткометражный фильм – "The Neighbors" Window";

Лучшая работа художника-постановщика – "Однажды в Голливуде";

Лучший дизайн костюмов – "Маленькие женщины";

Лучший документальный полнометражный фильм – "American Factory";

Лучший документальный короткометражный фильм – "Learning to Skateboard in a Warzone";

Лучшая женская роль второго плана – Лора Дерн ("Брачная история");

Лучший звуковой монтаж – "Аутсайдеры" ("Форд против Феррари");

Лучший звук – "1917";

Лучшая операторская работа – Роджер Дикинс "1917";

Лучший монтаж – "Аутсайдеры" ("Форд против Феррари");

Лучшие визуальные эффекты – "1917";

Лучший грим и прически – "Секс-бомба" / "Скандал";

Лучшая песня – "(I'm Gonna) Love Me Again" ("Рокетмен");