Названы победители премии «Оскар-2020»

Известно, что в ночь с 9 на 10 февраля в Лос-Анджелесе в Dolby Theatre прошла ежегодная престижная кинопремия «Оскар-2020». По традиции, в число номинантов попали самые громкие фильмы года и самые талантливые актеры.
Награду за лучший иностранный фильм и режиссерскую работу взял фильм «Паразиты» и режиссер Пон Чжун Хо, премия за лучшую мужскую роль досталась покорившему сердца многих зрителей исполнителю «Джокера» Хоакину Фениксу, при этом кинокартина получила еще награду в категории «Лучшая музыка к фильму», а лучшую женскую роль отдали актрисе Рене Зеллвегер (Джуди).
При этом стоит отметить, что свой первый Оскар вслед за коллегой по фильму «Однажды … в Голливуде» Леонардо ДиКаприо получил Брэд Питт в номинации «Лучшая мужская роль второго плана».
Кроме того, награды получили:
Лучший анимационный полнометражный фильм – "История игрушек 4";
Лучший анимационный короткометражный фильм – "Hair Love";
Лучший оригинальный сценарий – Пон Джун Хо ("Паразиты");
Лучший сценарий-адаптация – Тайка Вайтити ("Кролик Джоджо");
Лучший игровой короткометражный фильм – "The Neighbors" Window";
Лучшая работа художника-постановщика – "Однажды в Голливуде";
Лучший дизайн костюмов – "Маленькие женщины";
Лучший документальный полнометражный фильм – "American Factory";
Лучший документальный короткометражный фильм – "Learning to Skateboard in a Warzone";
Лучшая женская роль второго плана – Лора Дерн ("Брачная история");
Лучший звуковой монтаж – "Аутсайдеры" ("Форд против Феррари");
Лучший звук – "1917";
Лучшая операторская работа – Роджер Дикинс "1917";
Лучший монтаж – "Аутсайдеры" ("Форд против Феррари");
Лучшие визуальные эффекты – "1917";
Лучший грим и прически – "Секс-бомба" / "Скандал";
Лучшая песня – "(I'm Gonna) Love Me Again" ("Рокетмен");