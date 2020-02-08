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8 февраля 2020, 10:55 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

фото: кадр из фильма "Джокер"

Организаторы антипремии «Золотая малина» перечислили претендентов, которые номинированы в этом году. Отмечается, что в список попала претендующий на «Оскар» фильм «Джокер» в главной роли с Хоакином Фениксом

Организаторы сообщили, что кинокартина номинировала в категории «Наибольшее пренебрежение к человеческой жизни и частной собственности» за жестокость.

В номинацию за худшее актерское исполнение выдвинуты Силвестер Сталоне в сиквеле «Рэмбо: последняя кровь», Джеймс Франко – «Зеровилль», Дэвид Харбор –«Хэллбой», Мэттью Макконахи – «Миссия "Сиренити» и Джон Траволта – «Фанат».

А на звание «худшей актрисы» в этом году претендуют Энн Хэтэуэй – фильм «Отпетые мошенницы», Франческа Хэйуорд - за игру в мюзикле «Кошки», Тайлер Перри и Ребел Уилсон.

«Кошки» также числятся в номинации «худший актерский дуэт», работа сценаристов и режиссеров.

Кроме того, есть категория, доказывающая, что получившие в том году премии звезды исправились. В этом году претендентами на награду стали Эдди Мерфи, Киану Ривз, Дженифер Лопез и др. именитые актеры.

Ранее были названы номинанты на "Оскар".