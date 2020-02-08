Организаторы антипремии «Золотая малина» перечислили претендентов, которые номинированы в этом году. Отмечается, что в список попала претендующий на «Оскар» фильм «Джокер» в главной роли с Хоакином Фениксом
Организаторы сообщили, что кинокартина номинировала в категории «Наибольшее пренебрежение к человеческой жизни и частной собственности» за жестокость.
В номинацию за худшее актерское исполнение выдвинуты Силвестер Сталоне в сиквеле «Рэмбо: последняя кровь», Джеймс Франко – «Зеровилль», Дэвид Харбор –«Хэллбой», Мэттью Макконахи – «Миссия "Сиренити» и Джон Траволта – «Фанат».
А на звание «худшей актрисы» в этом году претендуют Энн Хэтэуэй – фильм «Отпетые мошенницы», Франческа Хэйуорд - за игру в мюзикле «Кошки», Тайлер Перри и Ребел Уилсон.
«Кошки» также числятся в номинации «худший актерский дуэт», работа сценаристов и режиссеров.
Кроме того, есть категория, доказывающая, что получившие в том году премии звезды исправились. В этом году претендентами на награду стали Эдди Мерфи, Киану Ривз, Дженифер Лопез и др. именитые актеры.
Ранее были названы номинанты на "Оскар".