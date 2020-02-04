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4 февраля 2020, 16:52 [ «Аргументы Недели», Андрей Суровцев, Журналист ]

Премия «Оскар», Byron Purvis / globallookpress.com. Фото внутри текста: «Кинопоиск», Famous / globallookpress.com

Грядущая церемония вручения кинопремии Оскар в 2020 году назначена на ночь с 9 на 10 февраля. Для многих уже не осталось сомнений в том, какой фильм или какой актёр или актриса возьмут главный приз, однако очень часто народное мнение не совпадало с мнением жюри, и главные претенденты оставались ни с чем. Так, народными любимцами в этом году стали такие фильмы, как «Джокер» или «Однажды… в Голливуде», однако не стоит сбрасывать со счетов и потрясающий фильм о Первой Мировой Войне «1917» или основанный на реальных событиях «Ford против Ferrari». Так, какая же картина действительно достойна носить звание лучшего фильма 2019 года?

«Джокер» и неприкрытый плагиат

Выход фильма о культовом злодее из комиксов про Бэтмена вызвал широкий общественный резонанс. После того, как талантливый актёр Хит Леджер в «Темном Рыцаре» окончательно доказал, что этот персонаж достоин отдельной экранизации, некоторые режиссеры действительно стали задумываться о создании фильма о Джокере, психопате и убийце с неподражаемым смехом. Опередил всех Тодд Филлипс, успевший до этого снять такие популярные фильмы, как «Мальчишник в Вегасе» или «Впритык». На главную роль взяли Хоакина Феникса, необычного, одаренного и профессионального актёра.

Фильм произвёл настоящий фурор, собрав по всему миру более миллиарда долларов. История о том, как неуспешный комик Артур Флек постепенно сходит с ума и превращается в идейного маньяка тронула и поразила аудиторию. Хоакин Феникс показал потрясающее актерское мастерство и уже получил за это такие престижные награды, как Золотой Глобус (лучшая мужская роль), премию Британской академии (лучшая мужская роль) и премию Гильдии актеров (лучшая мужская роль). Заслуги актера в этой картине остаются неоспоримыми, однако гениальность работы со сценарием и режиссурой данного «шедевра» оспорить можно. Все дело в плагиате.

Умышленно или нет, но «Джокер» досконально повторяет своим сюжетом два известных фильма заслуженного голливудского режиссера Мартина Скорсезе. Этими фильмами стали «Таксист» (1976) и «Король комедии» (1982). И Тодд Филлипс не просто сделал несколько грамотных отсылок к голливудской классике, а скопировал все, объединив в «Джокере» два других фильма. Желание Артура Флека стать популярным комиком и сюжетные линии, связанные с этим желанием, были взяты из «Короля комедии», а постепенное разочарование в обществе и государстве и развитие психических заболеваний на этой почве были взяты из «Таксиста». Многие сцены просто переписаны и адаптированы для нового персонажа, но по сути своей до безумия вторичны. Именно поэтому назвать «Джокера» оригинальным фильмом, скорее всего, нельзя. Отсюда возникает и вопрос: достоин ли этот фильм стать главным фильмом 2019 года?

Девятый фильм Тарантино

Когда-то Квентин Тарантино, популярный и несомненно талантливый кинорежиссёр, поделился мыслью о том, что собирается снять всего десять фильмов за свою карьеру. И девятым фильмом стала картина 2019 года «Однажды… в Голливуде». На главные роли были взяты такие именитые актеры, как Бред Питт, Леонардо Дикаприо, Марго Робби. Фильм собрал в прокате чуть меньше 400 миллионов долларов и рассказал о вымышленных событиях, которые якобы происходили на фоне трагедии, случившейся с голливудским режиссером польского происхождения Романом Полански. Его жена Шэрон Тейт была убита членами сектантского объединения, коммуны «Семьи», возглавлял которую известный американский маньяк Чарльз Мэнсон. Однако фильм поддержал альтернативное развитие событий, получив иную развязку.

Кому-то кинокартина показалась затянутой и бессюжетной, однако в этом фильме Тарантино ушёл от привычного понимания «сюжета» фактически заменив его «течением времени». Здесь, основные события, которые происходят с главными героями, объединяются одним днём жизни Голливуда, то есть, временем. На это и намекает название картины.

Стоит отметить, что «Однажды… в Голливуде» своей сюжетной структурой отсылает к таким заслуженным фильмам итальянского кинематографа, как «8 с половиной» (1963) Федерико Феллини, «Затмение» (1962) и «Ночь» (1961) Микеланджело Антониони. Это значит, что ещё задолго до Тарантино классики мирового кинематографа доказали, что подобная структура сюжета имеет место быть. Именно поэтому обвинять «Однажды… в Голливуде» в бессюжетности не вполне справедливо.

На реальных событиях

«Ford против Ferrari» Джеймса Мэнголда и «1917» Сэма Мендеса основаны на реальных событиях. Первый фильм рассказывает историю противостояния производителей автомобилей Ford с производителями Ferrari, схлестнувшихся на гонке «24 часа Ле-мана». Второй пересказывает историю дедушки режиссера о событиях Первой Мировой Войны. Оба фильма получились действительно достойными: потрясающая актерская игра, захватывающий сюжет, великолепная режиссура. Но каждый фильм отличился по-своему.

«Ford против Ferrari» стал увлекательным путешествием главных героев к своей, на первый взгляд, несбыточной цели. Здесь есть все: хороший юмор, трогательная драма, харизматичные персонажи. Фильм о людях, болеющих своим делом.

Фильм «1917» стал экспериментом Сэма Мендеса. Вся картина была снята без склеек и монтажа, одним кадром. Точнее, склейки в фильме есть, но они умело спрятаны в компьютерной графике, из-за чего кажется, что актеры играют непрерывно все два часа хронометража. Да, и склеек не так уж и много: актерам действительно приходится безошибочно отыгрывать целые сцены по 20-30 минут одним дублем. Единственной проблемой для зрителя становится то, что эта экспериментальная съемка вызывает привыкание уже после первых 30 минут просмотра. Однако картина не становится хуже: на помощь приходит блестящая операторская работа, захватывающий сюжет и грандиозная игра со светом (такой работы кинематограф не видел уже давно). В чем-то «1917» вторит фильму «Дюнкерк» (2017) Кристофера Нолана, став достаточно «тихой», но захватывающей дух драмой об ужасах войны.

Оба эти фильма имеют право конкурировать с «Однажды… в Голливуде» и, тем более, «Джокером», поднимая важную социальную и историческую проблематику.

В новых традициях «Голливуда»

Номинацию на лучший фильм не могла обойти стороной хотя бы одна кинокартина, которая поднимает вопрос неравенства в обществе. В этом году такой картиной стал фильм «Маленькие женщины», снятый по роману Луизы Мэй Олкотт. Автором выступила режиссёр Грета Гервиг, которая прославилась созданием феминистского кино. «Маленькие женщины» не исключение.

В фильме поднимаются вопросы неравноправия и несправедливости по отношению к женщинам XIX века, однако при просмотре становится ясно, что, по мнению автора, эти проблемы сохранились и до сих пор. Так, фильм повествует о событиях прошлого, но поднимает, в том числе, и проблемы современности. Главные героини открыто жалуются на то, что, будучи представительницами женского пола, они не могут конкурировать с мужчинами. А мужчины всячески угнетают женщин, пропагандируя мысль о том, что женский пол, якобы «создан для любви».

Фильм получился достаточно приятной и трогательной драмой, которая оставляет хорошие впечатления и эмоции после просмотра. Однако, вместе с тем, есть и ряд серьёзных ошибок в сценарии и режиссуре, которые не дают до конца сопереживать героям. Так, например, идея представить 90% сюжета в виде экспозиции, прибегая к методу «флешбэков», не кажется оправданной. Фильм развивается скачкообразно, отчего переодически теряется нить повествования. Тем не менее, завершается картина, грамотно расставляя все точки над «i» и возвращая фильму ощущение полноценности и законченности.

Экспериментом для Голливуда стал необычный фильм режиссера Тайки Вайтити «Кролик Джоджо», став спорной сатирой, заслужившей высокие оценки кинокритиков. В фильме маленький немецкий мальчик Джоджо, отвергнутый сверстниками, начинает общаться с воображаемым другом, который предстаёт перед ним в «нереальной версии» Адольфа Гитлера. Возьмёт ли фильм главный приз? Скорее всего, нет. Однако его выдвижение и номинирование на Оскар уже говорит о том, что такой противоречивый фильм заслуживает внимание.

Наконец, поборются за Оскар ещё три очень разные кинокартины. Это «Паразиты» корейского режиссера Пон Джун-хо, «Брачная история» Ноа Баумбак и «Ирландец» Мартина Скорсезе. Среди этих фильмов только «Паразиты» могут составить по-настоящему серьезную конкуренцию для главных претендентов на Оскар. Фильм неожиданно поразил американских зрителей и критиков, став настоящей сенсацией и собрав в прокате только в США более 33 миллионов долларов.

Таким образом, за лучший фильм поборются «Паразиты», «Джокер», «Ford против Ferrari», «1917» и «Однажды… в Голливуде». Остальные фильмы, номинированные на эту награду, скорее всего, либо останутся без Оскара, либо получат его в других номинациях. Однако результат может стать действительно непредсказуемым и разрушить все ожидания.