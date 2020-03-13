Агутин объяснил старшей дочери, почему перестал за неё беспокоиться, когда она ещё была четырёхлетней

Музыкант Леонид Агутин нежно и трогательно поздравил свою старшую дочь Полину с днем рождения. 24 года назад Полину родила балерина Мария Воробьева. Официально Агутин и мама Полины женаты не были. Артист и балерина прожили вместе несколько лет, расстались, когда дочери исполнилось только три года. Мария с Полиной уехали жить за границу.
Агутин редко встречается со старшей дочерью, но отношения поддерживает хорошие. И такое поздравление написал Полине, что фолловеры оценили: «Какое чудное поздравление от папы!»
Агутин называет Полину гением, своей гордостью и надеждой. По его словам, дочь в четыре года научилась читать, писать и рассуждать, как взрослый человек, и он перестал беспокоиться, кто из нее вырастет.
«Доченька моя старшая! Гордость и надежда! После того, как в 4 года ты научилась читать, писать и рассуждать, как взрослый человек, когда я обнаружил в тебе улыбку каждому существу, увидел, как ты отдаёшь кусочек сердца каждому, кто в тебе нуждается, я перестал беспокоиться о том, кто из тебя вырастет. Я стал беспокоиться лишь о том, кто неизбежно будет окружать тебя. Кто сможет отдать взамен свои кусочки и не опустошить тебя... Поленька, любовь моя, Полина Леонидовна, пусть удача тебе сопутствует, пусть здоровье не подводит и пусть мир этот несовершенный будет хоть немного достоин тебя! С днём рождения, мой маленький гений!», — поздравил дочь певец и пожелал: «Солнышка тебе побольше и чудесных выходных».
Надо отметить, что Леонид Агутин очень трепетно относится к своим женщинам - супруге Анжелике Варум и дочкам Лизе и Полине. Жене ко дню рождения он традиционно сочиняет стихи.
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