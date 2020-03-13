Все новости >>

Аргументы Недели Шоу-бизнес 13+

Агутин объяснил старшей дочери, почему перестал за неё беспокоиться, когда она ещё была четырёхлетней

, 19:57 [ «Аргументы Недели» ]

Агутин объяснил старшей дочери, почему перестал за неё беспокоиться, когда она ещё была четырёхлетней
Леонид Агутин, фото: vk.com/agutin_leonid

Музыкант Леонид Агутин нежно и трогательно поздравил свою старшую дочь Полину с днем рождения.  24 года назад Полину родила балерина Мария Воробьева. Официально Агутин и мама Полины женаты не были. Артист и балерина прожили вместе несколько лет, расстались, когда дочери исполнилось только три года. Мария с Полиной уехали жить за границу.

Агутин редко встречается со старшей дочерью, но отношения поддерживает хорошие.  И такое поздравление написал Полине, что фолловеры оценили: «Какое чудное поздравление от папы!»


Агутин называет Полину гением, своей гордостью и надеждой. По его словам, дочь в четыре года научилась читать, писать и рассуждать, как взрослый человек, и он перестал беспокоиться, кто из нее вырастет.

«Доченька моя старшая! Гордость и надежда! После того, как в 4 года ты научилась читать, писать и рассуждать, как взрослый человек, когда я обнаружил в тебе улыбку каждому существу, увидел, как ты отдаёшь кусочек сердца каждому, кто в тебе нуждается, я перестал беспокоиться о том, кто из тебя вырастет. Я стал беспокоиться лишь о том, кто неизбежно будет окружать тебя. Кто сможет отдать взамен свои кусочки и не опустошить тебя... Поленька, любовь моя, Полина Леонидовна, пусть удача тебе сопутствует, пусть здоровье не подводит и пусть мир этот несовершенный будет хоть немного достоин тебя! С днём рождения, мой маленький гений!», — поздравил дочь певец и пожелал: «Солнышка тебе побольше и чудесных выходных».

Надо отметить, что Леонид Агутин очень трепетно относится к своим женщинам - супруге Анжелике Варум и дочкам Лизе и Полине. Жене ко дню рождения он традиционно сочиняет стихи.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Леонид Агутин (@agutinleonid)12 Мар 2020 в 4:16 PDT

ИЧ

В мире

Бывший глава МИД Украины Павел Климкин озвучил цель Киева в «войне» с Россией

Бывший глава МИД Украины Павел Климкин озвучил цель Киева в «войне» с Россией

Павел Климкин, бывший руководитель украинского МИД, назвал цель Киева в «войне», которая якобы идет в настоящий момент между Россией и Украиной. По данному вопросу экс-министр высказался в разговоре со СМИ.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью