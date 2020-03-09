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Как Варум и Агутин провели праздник 8 марта

, 17:24 [ «Аргументы Недели» ]

Как Варум и Агутин провели праздник 8 марта
А. Варум и Л. Агутин, фото из соцсети

Артисты Леонид Агутин и Анжелика Варум праздник 8 марта провели вместе. Но семья собралась не за праздничным столом, а на работе. Певица Анжелика Варум опубликовала фото после концерта, который они с мужем -музыкантом Леонидом Агутиным дали в северном российском городе Мурманске.

Пара побывала в зиме.  "Мурманск порадовал снегопадом и теплейшей, сердечной аудиторией", - поделилась Варум.
На фото - супруги Леонид Агутин и Анжелика Варум с букетом желтых тюльпанов. Север севером - а праздник есть праздник, цветы - обязательный атрибут в женский день.

 
 
 
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Публикация от Анжелика Варум (@avarum)8 Мар 2020 в 3:50 PDT

"Идеальная пара, можно любоваться часами этим фото", "Как всегда жёлтые тюльпаны", - пишут фолловеры.
В этом году Алла Пугачева отменила праздник желтых цветов из-за своей болезни.

ИЧ

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