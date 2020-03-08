Алла Пугачева призналась, по какой причине отменила свой праздник начала весны с желтыми цветами

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8 марта 2020, 21:51 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

В доме Аллы Пугачевой и Максима Галкина в этом году не отмечали традиционный праздник с приходом весны, придуманный Примадонной. Обычно Алла в первое воскресенье марта собирала друзей в украшенном желтыми цветами доме. Артистке нездоровится, праздник пришлось отменить.

По признанию Пугачевой, этот праздник она всегда устраивала, и сейчас у нее прекрасное настроение, но она приболела, - сообщили на НТВ в шоу "Ты не поверишь!". К счастью, ничего серьезного со здоровьем у супруги Максима Галкина нет, она выходит в свет, выступает в концертах своих коллег.

Она поздравила с первым воскресеньем весны в Инстаграм всех.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ALLA PUGACHEVA (@alla_orfey)1 Мар 2020 в 1:54 PST

Недавно программа Максима Галкина была посвящена Ирине Понаровской. Певица рассказал, как у нее изменился голос после участия в концерте в Чернобыле после взрыва на АЭС. В голосе Понаровской появилась хрипотца.

Тогда здоровье ухудшилось и у Аллы Борисовны. По словам ее супруга, эта поездка напоминает о себе до сих пор. Из-за дозы радиации у Пугачевой развились проблемы с эндокринной системой, щитовидной железой.