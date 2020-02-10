Все новости >>

Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

//Шоу-бизнес 13+

"Мы так тебя ждали!": счастливые Агутин и Варум отмечают день рождения дочери Елизаветы

, 11:25 [ «Аргументы Недели» ]

Фото из соцсетей, Instagram agutinleonid

Анжелика Варум и Леонид Агутин принимают поздравления от коллег и многочисленных поклонников. В семье популярных артистов радость -  наследнице артистов исполнился 21 год.

С малых лет Лиза проживает в Америке, где у Агутина и Варум есть собственные апартаменты.

В честь праздничного события Леонид, опубликовав снимок именинницы, посвятил ей трогательные стихи. В них он кратко рассказал о  жизненном пути Лизы, начиная с рождения и до настоящего времени.

"Все так, как должно, как придуманно это. И я, каждый год, в этот день, как вначале, Тебе говорю, моя Елизавета: "О, Господи! Дочка, мы так тебя ждали!", написал счастливый отец.

А вот певица ограничилась поздравлениями в прозе.

"Будь здорова! Будь благополучна! Никогда не сдавайся и не изменяй себе! Цени свой талант и свой интеллект! Учись и преумножай знания! Трудись! Как показывает практика, именно в этом заключена самая мощная энергия! Пусть все задуманное воплощается тобой в жизнь и приносит радость и счастье! Пусть тебя окружают талантливые, умные, преданные и любящие тебя друзья. Пусть ТОТ, кто тебя хранит, никогда тебя не покидает!" – пожелала мама своей дочке.

Именитых родителей поздравили и одарили добрыми словами коллеги и подписчики, а также пожелали Елизавете крепкого здоровья и огромного счастья.

 

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Я помню, под занавес прошлого века, Моими глазами глядя из пелёнок, Недавно ещё эмбрион человека, А ныне совсем настоящий ребёнок, ⠀ Напуганный и обалдевший от жизни, От всех грандиозных последних открытий, Она, посмотрев на отца с укоризной, Похоже, решила принять ход событий. ⠀ И всё началось, закружилось, запело И лето, и осень, и снег, и цветение, И радость, и слёзы, и что-то болело, И молодость жизни, и наше старение.. ⠀ И первой любви неумелая нежность, И стихосложений священные муки, И встреч долгожданных простая небрежность, И страх неизбежности долгой разлуки. ⠀ Всё так, как должно, как придуманно это. И я, каждый год, в этот день, как вначале, Тебе говорю, моя Елизавета: «О, Господи! Дочка, мы так тебя ждали!» ⠀ Доченька, мы тебя очень любим! С Днём Рождения! Будь непременно счастлива!

Публикация от Леонид Агутин (@agutinleonid) 9 Фев 2020 в 12:34 PST

ЕЧ

//картина дня

В посольстве России в Таиланде рассказали подробности о погибших детях во время столкновения скоростных катеров у острова Пхукет в Таиланде утром 10 февраля.

В посольстве России в Таиланде рассказали подробности о погибших детях во время столкновения скоростных катеров…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

«Маразмы недели» - антирейтинг «АН», составленный исходя из действий и высказываний политиков, общественников и других публичных людей из России, Украины и не только…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

В сети опубликовали видеозапись, на которой запечатлен момент столкновения двух катеров, в результате которого погибли двое детей из России. Ранее сообщалось, что…

//новости ан

//новости ан

В Южной Корее мать встретилась с умершей дочерью с помощью технологии виртуальной реальности. 8-летняя Найон скончалась от лейкемии три года назад, а теперь мать смогла…