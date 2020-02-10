"Мы так тебя ждали!": счастливые Агутин и Варум отмечают день рождения дочери Елизаветы

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10 февраля 2020, 11:25 [ «Аргументы Недели» ]

Фото из соцсетей, Instagram agutinleonid

Анжелика Варум и Леонид Агутин принимают поздравления от коллег и многочисленных поклонников. В семье популярных артистов радость - наследнице артистов исполнился 21 год.

С малых лет Лиза проживает в Америке, где у Агутина и Варум есть собственные апартаменты.

В честь праздничного события Леонид, опубликовав снимок именинницы, посвятил ей трогательные стихи. В них он кратко рассказал о жизненном пути Лизы, начиная с рождения и до настоящего времени.

"Все так, как должно, как придуманно это. И я, каждый год, в этот день, как вначале, Тебе говорю, моя Елизавета: "О, Господи! Дочка, мы так тебя ждали!", написал счастливый отец.

А вот певица ограничилась поздравлениями в прозе.

"Будь здорова! Будь благополучна! Никогда не сдавайся и не изменяй себе! Цени свой талант и свой интеллект! Учись и преумножай знания! Трудись! Как показывает практика, именно в этом заключена самая мощная энергия! Пусть все задуманное воплощается тобой в жизнь и приносит радость и счастье! Пусть тебя окружают талантливые, умные, преданные и любящие тебя друзья. Пусть ТОТ, кто тебя хранит, никогда тебя не покидает!" – пожелала мама своей дочке.

Именитых родителей поздравили и одарили добрыми словами коллеги и подписчики, а также пожелали Елизавете крепкого здоровья и огромного счастья.