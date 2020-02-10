Фанаты подозревают певицу Ольгу Серябкину в тайной свадьбе

Долгое время бывшую солистку группы Serebro Ольгу Серябкину подозревали в романтической связи со своим продюсером, Максимом Фадеевым. Однако артистка во многих интервью говорила, что уже давно состоит в серьезных отношениях. Но, почему-то, замуж Ольга не спешит. Похоже, теперь девушке это удалось.
В своем Instagram Серябкина разместила интригующую фотографию. Знаменитость предстала перед подписчиками в желтых очках - они напоминают те, что используют водители. А голову практически полностью обмотала собственными волосами, которые придерживала руками.
Благодаря хорошему качеству снимка на одной из этих рук внимательные фанаты разглядели золотое кольцо. Это навело их на логичную мысль о том, что звезда тайно вышла замуж или собирается сыграть свадьбу.
Фолловеры принялись поздравлять Ольгу Серябкину. Однако она никак не спешит комментировать свое замужество.
Ранее актриса Настасья Сабурская поделилась с поклонниками подробностями личной жизни.
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Ставь ❤️ если понравился трек «что же ты наделал». Посмотрим сколько нас ???? #ОльгаСерябкина