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Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

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Самбурская рассказала об очередной неудаче в личной жизни

, 18:08 [ «Аргументы Недели» ]

Самбурская рассказала об очередной неудаче в личной жизни
Фото: соцсети

Актриса и певица Настасья Сабурская поделилась с поклонниками подробностями личной жизни. Звезда рассказала, что недавно от неё ушёл возлюбленный. Артистка попросила поддержки у подписчиков.

Самбурская написала в соцсети, что её бросил молодой человек, а она теперь собирается сбросить несколько килограмм на танцах в одном из столичных клубов. Также актриса попросила поклонниц утешить её заверениями о том, что мужчина оказался её недостоин.

Подписчицы с готовностью поддержали знаменитость и заверили её, что бывший возлюбленный ушёл от нее, потому что понял, что недостоин такой девушки. При этом некоторые не поверили в серьезность слов актрисы и предположили, что это её очередная шутка.

АБ

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