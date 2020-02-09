Самбурская рассказала об очередной неудаче в личной жизни

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9 февраля 2020, 18:08 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Актриса и певица Настасья Сабурская поделилась с поклонниками подробностями личной жизни. Звезда рассказала, что недавно от неё ушёл возлюбленный. Артистка попросила поддержки у подписчиков.

Самбурская написала в соцсети, что её бросил молодой человек, а она теперь собирается сбросить несколько килограмм на танцах в одном из столичных клубов. Также актриса попросила поклонниц утешить её заверениями о том, что мужчина оказался её недостоин.

Подписчицы с готовностью поддержали знаменитость и заверили её, что бывший возлюбленный ушёл от нее, потому что понял, что недостоин такой девушки. При этом некоторые не поверили в серьезность слов актрисы и предположили, что это её очередная шутка.