Настасья Самбурская предстала перед подписчиками в костюме с бабочкой

Актриса Настасья Самбурская поделилась с подписчиками снимком в новом образе. Но фолловеры не смогли сойтись во мнении, подходит ли ей такой стиль.
Артистка предстала перед поклонниками в мужском костюме с бабочкой. Волосы девушка зачесала назад, на лицо упали несколько тонких мокрых прядей.
Многие оценили такой эксперемент и осыпали звезду комплиментами. Однако нашлись и те, что раскритиковали имидж Самбурской и посоветовали ей стать немного женственнее. Но эпатажная Настасья не обращает внимание на злопыхателей и поступает так, как считает нужным.
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