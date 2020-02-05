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Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

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Настасья Самбурская предстала перед подписчиками в костюме с бабочкой

, 10:26 [ «Аргументы Недели» ]

Настасья Самбурская предстала перед подписчиками в костюме с бабочкой
Фото из соцсетей, Instagram samburskaya

Актриса Настасья Самбурская поделилась с подписчиками снимком в новом образе. Но фолловеры не смогли сойтись во мнении, подходит ли ей такой стиль. 

Артистка предстала перед поклонниками  в мужском костюме с бабочкой. Волосы девушка зачесала назад, на лицо упали несколько тонких мокрых прядей. 

Многие оценили такой эксперемент и осыпали звезду комплиментами. Однако нашлись и те, что раскритиковали имидж Самбурской и посоветовали ей стать немного женственнее. Но эпатажная Настасья не обращает внимание на злопыхателей и поступает так, как считает нужным.

 

 
 
 
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«Ла-ла-лаааа, Любимкааа ...»????

Публикация от Настасья СамбурскАя (@samburskaya) 3 Фев 2020 в 5:29 PST

ЕЧ

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