Певица Валерия показала свою маму после операции

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5 февраля 2020, 08:12 [ «Аргументы Недели» ]

Фото из соцсетей, Instagram valeriya

Поклонники певицы Валерии прекрасно знают ее маму Галину Николаевну Перфилову – в свои 81 она потрясающе выглядит. Но летом прошлого года ей потребовалась сложная операция по замене обоих коленных суставов.

Операция прошла успешно, но сейчас Галина Николаевна проходит длительный процесс реабилитации . И, судя по всему, справляется женщина со всеми сложностями прекрасно. Об этом рассказала ее знаменитая дочь, выложив снимок с супругом Иосифом Пригожиным и мамой.

«Семейный поход в кинотеатр. Да, уже ходим с мамулей в театры, музеи, кино, рестораны. Реабилитация после эндопротезирования обоих коленных суставов у нее проходит успешно — уже может ходить самостоятельно, но на длинные расстояния пока нужна подстраховка,» — поделилась певица.

Артистка также добавила, что очень гордится своим самым близким человеком, ведь Галина Перфилова прилагает максимум усилий для выздоровления, чтобы летом всей семьей отправиться в путешествие.