Певица Валерия показала свою маму после операции

Поклонники певицы Валерии прекрасно знают ее маму Галину Николаевну Перфилову – в свои 81 она потрясающе выглядит. Но летом прошлого года ей потребовалась сложная операция по замене обоих коленных суставов.
Операция прошла успешно, но сейчас Галина Николаевна проходит длительный процесс реабилитации . И, судя по всему, справляется женщина со всеми сложностями прекрасно. Об этом рассказала ее знаменитая дочь, выложив снимок с супругом Иосифом Пригожиным и мамой.
«Семейный поход в кинотеатр. Да, уже ходим с мамулей в театры, музеи, кино, рестораны. Реабилитация после эндопротезирования обоих коленных суставов у нее проходит успешно — уже может ходить самостоятельно, но на длинные расстояния пока нужна подстраховка,» — поделилась певица.
Артистка также добавила, что очень гордится своим самым близким человеком, ведь Галина Перфилова прилагает максимум усилий для выздоровления, чтобы летом всей семьей отправиться в путешествие.
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Семейный поход в кинотеатр. Да, уже ходим с мамулей в театры, музеи, кино, рестораны. Реабилитация после эндопротезирования обоих коленных суставов у нее проходит успешно - уже может ходить самостоятельно, но на длинные расстояния пока нужна подстраховка. Я ею очень горжусь - она ответственно подходит к процессу восстановления: следит за весом, ежедневно занимается гимнастикой, тренируется на беговой дорожке и велотренажёре. Она, человек очень активный и любознательный по своей природе, прилагает все усилия к тому, чтобы летом отправиться с нами в какое - нибудь путешествие.@madamgalina27 @prigozhin_iosif