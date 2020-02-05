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Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

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Певица Валерия показала свою маму после операции

, 08:12 [ «Аргументы Недели» ]

Певица Валерия показала свою маму после операции
Фото из соцсетей, Instagram valeriya

Поклонники  певицы Валерии прекрасно знают ее маму Галину Николаевну Перфилову – в свои 81 она потрясающе выглядит. Но летом прошлого года ей потребовалась сложная операция по замене обоих коленных суставов.

Операция прошла успешно, но сейчас Галина Николаевна проходит длительный процесс реабилитации . И, судя по всему, справляется женщина со всеми сложностями прекрасно. Об этом рассказала ее знаменитая дочь, выложив снимок с супругом Иосифом Пригожиным и мамой.

«Семейный поход в кинотеатр. Да, уже ходим с мамулей в театры, музеи, кино, рестораны. Реабилитация после эндопротезирования обоих коленных суставов у нее проходит успешно — уже может ходить самостоятельно, но на длинные расстояния пока нужна подстраховка,» — поделилась певица.

Артистка также добавила, что очень гордится своим самым близким человеком, ведь Галина Перфилова прилагает максимум усилий для выздоровления, чтобы летом всей семьей отправиться в путешествие.

 
 
 
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Семейный поход в кинотеатр. Да, уже ходим с мамулей в театры, музеи, кино, рестораны. Реабилитация после эндопротезирования обоих коленных суставов у нее проходит успешно - уже может ходить самостоятельно, но на длинные расстояния пока нужна подстраховка. Я ею очень горжусь - она ответственно подходит к процессу восстановления: следит за весом, ежедневно занимается гимнастикой, тренируется на беговой дорожке и велотренажёре. Она, человек очень активный и любознательный по своей природе, прилагает все усилия к тому, чтобы летом отправиться с нами в какое - нибудь путешествие.@madamgalina27 @prigozhin_iosif

Публикация от VALERIYA (@valeriya) 3 Фев 2020 в 10:20 PST

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