Лиза и Гарри Галкины выбрали новое название для мира животных, а также спели об этом песню

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12 марта 2020, 15:22 [ «Аргументы Недели» ]

Фото из соцсетей, Instagram maxgalkinru

Максим Галкин часто балует своих подписчиков забавными видео своих 6-летних детей Лизы и Гарри. На днях счастливый отец показал видео, в котором малыши поют песню собственного сочинения.

Между детьми произошел диалог о том, что такое флора и фауна.

«Там было написано флора», — начала Лиза.

«Ну и что?» — ответил ей Гарри.

«Флора — это мир растений, а если мир животных, то это…», — включился в разговор Галкин

«Животинка!» — заявил сын Максима.

Юморист отметил: это фауна. Но наследнику и его сестре так понравилось слово «животинка», что ребята даже придумали песенку о нем и спели ее папе.

Фолловеры не остались в стороне и осыпали наследников Примадонны и Галкина комплиментами.

Ранее дочь известной актрисы Анастасии Заворотнюк Анна рассказала подробности о состоянии своей матери, которая восстанавливается после лечения онкологического заболевания.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Флора и фауна ???? Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru) 6 Мар 2020 в 12:28 PST