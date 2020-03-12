Лиза и Гарри Галкины выбрали новое название для мира животных, а также спели об этом песню

Максим Галкин часто балует своих подписчиков забавными видео своих 6-летних детей Лизы и Гарри. На днях счастливый отец показал видео, в котором малыши поют песню собственного сочинения.
Между детьми произошел диалог о том, что такое флора и фауна.
«Там было написано флора», — начала Лиза.
«Ну и что?» — ответил ей Гарри.
«Флора — это мир растений, а если мир животных, то это…», — включился в разговор Галкин
«Животинка!» — заявил сын Максима.
Юморист отметил: это фауна. Но наследнику и его сестре так понравилось слово «животинка», что ребята даже придумали песенку о нем и спели ее папе.
Фолловеры не остались в стороне и осыпали наследников Примадонны и Галкина комплиментами.
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