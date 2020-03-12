Светлана Бондарчук в пальто на голое тело «приготовилась» выслушать критику хейтеров

Известная российская модель Светлана Бондарчук поделилась с поклонниками откровенным снимком в пальто на голое тело. При этом знаменитость не просто показала красивые формы, а призвала «диванных критиков» высказать весь негатив в лицо.
«Если вы смелы не только в комментариях под моим фото и в блоге Лены Миро, но и способны встретиться со мной и сказать, глядя в мои грустные глаза о возрасте, фигуре, то я буду рада увидеться со смельчаком и взять мини интервью», - отметила экс-супруга Федора Бондарчука.
Однако стоит отметить, что 51-летняя звезда выглядит прекрасно, накинутое на обнаженное тело пальто выгодно подчеркивает изгибы талии и длину стройных ног.
Ранее телеведущая Анфиса Чехова показала, как правильно преподносить фигуру с пышными формами.
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