Светлана Бондарчук в пальто на голое тело «приготовилась» выслушать критику хейтеров

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12 марта 2020, 10:16 [ «Аргументы Недели» ] Источник: teleprogramma.pro

фото: Светлана Бондарчук, Komsomolskaya Pravda/ globallookpress.com

Известная российская модель Светлана Бондарчук поделилась с поклонниками откровенным снимком в пальто на голое тело. При этом знаменитость не просто показала красивые формы, а призвала «диванных критиков» высказать весь негатив в лицо.

«Если вы смелы не только в комментариях под моим фото и в блоге Лены Миро, но и способны встретиться со мной и сказать, глядя в мои грустные глаза о возрасте, фигуре, то я буду рада увидеться со смельчаком и взять мини интервью», - отметила экс-супруга Федора Бондарчука.

Однако стоит отметить, что 51-летняя звезда выглядит прекрасно, накинутое на обнаженное тело пальто выгодно подчеркивает изгибы талии и длину стройных ног.

Ранее телеведущая Анфиса Чехова показала, как правильно преподносить фигуру с пышными формами.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Sveta RU Bondarchuk (@a030aa)11 Мар 2020 в 5:22 PDT