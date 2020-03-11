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СМИ утверждают, что Харви Вайнштейн угрожал Дженнифер Энистон

, 14:21 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Mirror

СМИ утверждают, что Харви Вайнштейн угрожал Дженнифер Энистон
Дженнифер Энистон, AdMedia
Журналисты издания Mirror утверждают, что скандально известный американский продюсер Харви Вайнштейн угрожал убить знаменитую актрису, звезду популярного сериала "Друзья" Дженнифер Энистон. 
 
Репортеры якобы ознакомились с материалами судебного дела Вайнштейна, в частности, с распечатанным электронным письмом, в котором он заявил: "Убить ее (Энистон) за это". Издание утверждает, что продюсер решил, что Дженнифер также обратилась в полицию с жалобами на домогательства с его стороны.
 
Представитель актрисы, однако, подчеркнул, что Харви Вайнштейн никогда не находился наедине с Дженнифер Энистон. Кроме того, отмечается, что звезда ничего не знает о данном письме, так как не получала его. 
 
Напомним, в конце февраля текущего года Вайнштейн был признан виновным по двум из пяти пунктов обвинения: об изнасиловании и домогательствах. Он может сесть в тюрьму на срок от 5 до 29 лет.
ЕТ

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