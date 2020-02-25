СМИ: Харви Вайнштейн после вердикта присяжных был госпитализирован

Голливудский продюсер Харви Вайнштейн был госпитализирован после того, как суд присяжных признал его виновным в применении насилия. Об этом сообщают журналисты, ссылающиеся на его представителя.

Согласно последней информации, Вайнштейн был доставлен в больницу с жалобами на боли в груди.