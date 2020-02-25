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СМИ: Харви Вайнштейн после вердикта присяжных был госпитализирован

, 11:54 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Variety

СМИ: Харви Вайнштейн после вердикта присяжных был госпитализирован
Харви Вайнштейн, Lev Radin/Keystone Press Agency
Голливудский продюсер Харви Вайнштейн был госпитализирован после того, как суд присяжных признал его виновным в применении насилия. Об этом сообщают журналисты, ссылающиеся на его представителя.
 
Согласно последней информации, Вайнштейн был доставлен в больницу с жалобами на боли в груди.
 
Напомним, ранее суд присяжных, состоявший из пяти женщин и пяти мужчин, признал продюсера виновным по двум из пяти пунктов обвинения - в изнасиловании и домогательствах. Предполагается, что окончательный приговор будет вынесен 11 марта. Харви Вайнштейну грозит до 25 лет тюрьмы.
ЕТ

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