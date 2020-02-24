Присяжные признали Харви Вайнштейна виновным в насилии над женщинами

//Шоу-бизнес 13+

24 февраля 2020, 21:33 [ «Аргументы Недели» ]

Харви Вайнштейн, фото: Bruce Cotler, globallookpress.com

В Нью-Йорке суд присяжных вынес решение в отношении голливудского продюсера Харви Вайнштейна, частично обвинив его в сексуальном насилии. Продюсеру удалось избежать более серьезного наказания, грозившего ему пожизненным заключением.

Суд присяжных признал Харви Вайнштейна виновным в изнасиловании одной женщины и совершении действий сексуального характера в отношении другой. (Имеются ввиду сексуальные преступления в отношении бывшей ассистентки Мими Халейи в 2006 году и бывшей актрисы Джессики Манн в 2013 году).

По сообщению Reuters, наказание, которое теперь может назначить суд, составляет до 25 лет тюрьмы. Судья постановил содержать продюсера под стражей до вынесения приговора, назначенного на 11 марта.

Всего же в сексуальных домогательствах, совершенных на протяжении многих лет, Вайнштейна обвинили более 80 женщин. Продюсер свою вину не признавал.