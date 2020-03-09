Юлия Снигирь показала сына Федора в день его рождения

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9 марта 2020, 20:16 [ «Аргументы Недели» ]

Юлия Снигирь, фото: АГН Москва, globallookpress.com

Сыну актерской пары Юлии Снигирь и Евгения Цыганова Федору исполнилось четыре года. Снигирь и Цыганов крайне кратко делятся новостями о своей личной жизни. Актриса опубликовала в Инстаграм редкое фото мальчика с подписью: "Этому парню сегодня 4".

На черном-белом снимке сын и мать запечатлены в кровати. Малыш не спит, задумался, а Юлия зажмурила глаза и нежно улыбается. Коллеги и фолловеры поздравили семейство с днем рождения Федора и пожелали мальчику здоровья и счастья.

Напомним, Юлия Снигирь и Евгений Цыганов начали встречать, когда его гражданская жена актриса Ирина Леонова была беременна седьмым ребенком. Так что у Цыганова всего восемь детей, он один из самых многодетных российских актеров. Со старшими детьми он общается, помогает Ирине, принимает участие в их воспитании.

Расписались ли Снигирь и Цыганова - точно неизвестно. Однажды на их пальцах заметили кольца. Юлия не захотела отвечать на вопрос о замужестве.

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