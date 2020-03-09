Все новости >>

//Шоу-бизнес 13+

Ольга Ушакова родила четвертого ребенка

, 18:25 [ «Аргументы Недели» ]

Ольга Ушакова родила четвертого ребенка
Ольга Ушакова, телеведущая, фото: City News Moskva, globallookpress.com

В семье популярной телеведущей Ольга Ушаковой случилось пополнение. Она родила четвертого ребенка. О рождении малыша Ольга Ушакова сама написала в Инстаграм. И даже показала фото с "тайным" мужем и новорожденной из палаты элитного роддома.

"Прекрасный день, чтобы появиться на свет", - написала телеведущая 8 марта после родов.

Знаменитость не хотела рассказывать общественности о своем муже и дочках. "Мне всегда хотелось приватности в отношении моей семьи, долго не рассказывала ни о ком", - пояснила она, но появились "небылицы".

За несколько дней до родов Ольга Ушакова решила раскрыть информацию о семье, так как вокруг ее мужчины ходит много сплетен. "... он британец, родившийся в англо-индийской семье", - рассказала телезвезда про мужа. Муж у Ольги один, он является отцом ее детей, и у старших девочек одна фамилия. С мужем Ушакова познакомилась в Лондоне, и до момента бракосочетания они были знакомы четыре года. СМИ пишут, что муж Ольги Адам по профессии ресторатор.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Olga Ushakova (@ushakovao)7 Мар 2020 в 7:31 PST

У Варум и Агутина единственная дочь с рождения живет в США.

ИЧ

//картина дня

В мире

Экс-сотрудник Генштаба РФ назвал возможный сценарий начала войны с Турцией в Сирии

Экс-сотрудник Генштаба РФ назвал возможный сценарий начала войны с Турцией в Сирии

Константин Сивков, бывший сотрудник российского Генштаба, озвучил предполагаемый сценарий начала военного конфликта с Турцией на территории Сирии. По данному вопросу эксперт высказался на страницах СМИ.

На Украине поведали, какое будущее может ждать территории ДНР и ЛНР после возвращения в состав страны. По данному вопросу высказалась придерживающаяся националистических взглядов писательница Оксана Забужко.

На Украине поведали, какое будущее может ждать территории ДНР и ЛНР после возвращения в состав страны. По данному…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Главный врач одной из больниц Москвы, ведущий популярной программы о здоровье на телевидении Александр Мясников раскрыл и сравнил показатели смертности от коронавируса…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

«Маразмы недели» - антирейтинг «АН», составленный исходя из действий и высказываний политиков, общественников и других публичных людей из России, Украины и не только.