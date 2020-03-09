Ольга Ушакова родила четвертого ребенка

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9 марта 2020, 18:25 [ «Аргументы Недели» ]

Ольга Ушакова, телеведущая, фото: City News Moskva, globallookpress.com

В семье популярной телеведущей Ольга Ушаковой случилось пополнение. Она родила четвертого ребенка. О рождении малыша Ольга Ушакова сама написала в Инстаграм. И даже показала фото с "тайным" мужем и новорожденной из палаты элитного роддома.

"Прекрасный день, чтобы появиться на свет", - написала телеведущая 8 марта после родов.

Знаменитость не хотела рассказывать общественности о своем муже и дочках. "Мне всегда хотелось приватности в отношении моей семьи, долго не рассказывала ни о ком", - пояснила она, но появились "небылицы".

За несколько дней до родов Ольга Ушакова решила раскрыть информацию о семье, так как вокруг ее мужчины ходит много сплетен. "... он британец, родившийся в англо-индийской семье", - рассказала телезвезда про мужа. Муж у Ольги один, он является отцом ее детей, и у старших девочек одна фамилия. С мужем Ушакова познакомилась в Лондоне, и до момента бракосочетания они были знакомы четыре года. СМИ пишут, что муж Ольги Адам по профессии ресторатор.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Olga Ushakova (@ushakovao)7 Мар 2020 в 7:31 PST

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