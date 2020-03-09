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Певица МакSим вернулась домой спустя месяц лечения в клинике

, 17:17 [ «Аргументы Недели» ] Источник: СтарХит

Певица МакSим вернулась домой спустя месяц лечения в клинике
Фото: соцсети

Директор певицы МакSим Маргарита Соколова рассказала, что артистку выписали из клиники, в которой она находилась последний месяц. Артистка попала в больницу из-за серьезных проблем со здоровьем.

Маргарита сообщила, что хоть певицу и выписали из клиники, она все равно продолжает лечение. При этом исполнительница чувствует себя гораздо лучше, чем до госпитализации. Сейчас она находится дома с детьми.

«Проходит восстановительную терапию, ездит на процедуры. Ей по-прежнему прописан полный релакс, минимальные физические нагрузки. Поэтому Марина много гуляет на свежем воздухе, бегает, делает массажи», - поделилась директор МакSим.

АБ

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