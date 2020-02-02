Заявившая об уходе со сцены певица МакSим госпитализирована в тяжелом состоянии

//Шоу-бизнес 13+

2 февраля 2020, 21:48 [ «Аргументы Недели» ] Источник: НеМалахов

Фото: соцсети

Российская певица МакSим объявила поклонникам, что намерена приостановить свою музыкальную карьеру. При этом помощница звезды Маргарита Соколова рассказала об «адских болях», из-за которых исполнительница не может спать.

Согласно официальной версии, Марина Абросимова решила временно уйти со сцены, поскольку ещё не восстановилась после страшной аварии, в которую попала в 2019 году. Сообщалось, что сильные боли не дают ей даже спать. Однако Telegram-канал «НеМалахов» сообщил, что, по словам помощницы исполнительницы, МакSим госпитализирована в тяжёлом состоянии. При этом диагноз звезды не уточняется.