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Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

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Заявившая об уходе со сцены певица МакSим госпитализирована в тяжелом состоянии

, 21:48 [ «Аргументы Недели» ] Источник: НеМалахов

Заявившая об уходе со сцены певица МакSим госпитализирована в тяжелом состоянии
Фото: соцсети

Российская певица МакSим объявила поклонникам, что намерена приостановить свою музыкальную карьеру. При этом помощница звезды Маргарита Соколова рассказала об «адских болях», из-за которых исполнительница не может спать.

Согласно официальной версии, Марина Абросимова решила временно уйти со сцены, поскольку ещё не восстановилась после страшной аварии, в которую попала в 2019 году. Сообщалось, что сильные боли не дают ей даже спать. Однако Telegram-канал «НеМалахов» сообщил, что, по словам помощницы исполнительницы, МакSим госпитализирована в тяжёлом состоянии. При этом диагноз звезды не уточняется.

АБ

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