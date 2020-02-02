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Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

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Певица МакSим покидает сцену из-за серьезных проблем со здоровьем из-за аварии. Но было ли это злосчастное ДТП?

, 17:58 [ «Аргументы Недели» ]

Певица МакSим покидает сцену из-за серьезных проблем со здоровьем из-за аварии. Но было ли это злосчастное ДТП?

Певица МакSim, по паспорту Мрина Абросимова, вынуждена покинуть сцену по состоянию здоровья. Врачи дали ей рекомендации на протяжении длительного времени не ездить на гастроли и не выступать.

«В связи с обострением проблем со здоровьем, связанных с травмами, полученными в аварии в 2019 году, и по настоятельным рекомендациям врачей, мы приняли решение об уходе МакSим в бессрочный отпуск на неопределенный срок», - написала в своем Instagram-аккаунте ее директор.

Она же извинилась за отмену концертов, гастролей и прочих выступлений певицы на различных мероприятиях. Напомним, по сообщениям СМИ еще в прошлом году Марина попала в аварию. С многочисленными гематомами и ушибами, она была доставлена в больницу, где и проходит восстановительное лечение. Её беспокоят бессонница и головные боли. Но это официальная версия.

Как сообщают инсайдеры telegram-канала о звездах «Yobajur», что на самом деле никакой аварии не было, а вот проблемы со здоровьем у «медленно спивающийся» МакSим действительно есть. «На самом деле, находясь в сильном подпитии, она просто упала с лестницы, ну как упала, скатилась прилично. Жалко, конечно, но похоже это очередная Дана Борисова или Женя Осин», - пишет один из подписчиков канала.

БИ

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