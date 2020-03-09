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Умер актер, сыгравший в "Игре престолов"

, 15:45 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РенТВ

Умер актер, сыгравший в
Фото: кадр из сериала "Игра престолов"

Во Франции скончался известный шведский актер Макс фон Сюдов. За годы жизни он успел сыграть в таких фильмах, как «Остров проклятых», «Седьмая печать», «Жутко громко и запредельно близко», «Игра престолов».

«С разбитым сердцем, с бесконечной печалью, с невыносимой болью мы должны сообщить, что Макс фон Сюдов ушел из жизни 8 марта 2020 года», - рассказала вдова актёра Катрин фон Сюдов.

90-летний артист переехал во французский Прованс несколько лет назад вместе со своей супругой, а в 2002 году принял французское гражданство. Известность фон Сюдову принесли работы в фильмах Ингмана Бергмана и Яна Труэля.

АБ

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