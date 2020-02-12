СМИ: звезда

СМИ утверждают, что звезда популярного во всем мире сериала "Игра престолов" ждет ребенка. Согласно последней информации, соответствующую новость журналистам рассказали источники в окружении актрисы.
Инсайдеры утверждают, что 23-летняя актриса Софи Тернер, сыгравшая в "Игре престолов" Сансу Старк, ждет первенца от своего супруга Джо Джонаса. По словам источника, пока пара не хочет публично рассказывать о скором пополнении в семье, однако их близкие уже знают радостную новость.
Недавно поклонники Софи заподозрили, что она скоро станет матерью – на эту мысль фанатов навело появление актрисы на публике в широком черном балахоне.