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Аргументы Недели. 5(699) 12–18.02.2020 Скачать номер

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СМИ: звезда "Игры престолов" ждет первенца

, 22:21 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Just Jared

СМИ: звезда
Софи Тернер, ImagePressAgency/face to face

СМИ утверждают, что звезда популярного во всем мире сериала "Игра престолов" ждет ребенка. Согласно последней информации, соответствующую новость журналистам рассказали источники в окружении актрисы.

Инсайдеры утверждают, что 23-летняя актриса Софи Тернер, сыгравшая в "Игре престолов" Сансу Старк, ждет первенца от своего супруга Джо Джонаса. По словам источника, пока пара не хочет публично рассказывать о скором пополнении в семье, однако их близкие уже знают радостную новость.

Недавно поклонники Софи заподозрили, что она скоро станет матерью – на эту мысль фанатов навело появление актрисы на публике в широком черном балахоне.

ЕТ

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