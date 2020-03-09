Кудрявцева показала фото в купальнике после операции

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9 марта 2020, 14:30 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Лера Кудрявцева, Anatoly Lomokhov/globallookpress.com

Известная телеведущая Лера Кудрявцева впервые поделилась с поклонниками фотографией в купальнике после операции по удалению силиконовых имплантов. Сейчас знаменитость отдыхает в жарком Дубае со своей мамой Александрой Ивановной.

На снимке Кудрявцева позирует на фоне лежаков и пальм в ярко-розовом раздельном бикини. Сама телеведущая редко публикует подобные фото, но видимо в этот раз она решила передать свое настроение и атмосферу публике.

«48 лет все-таки как никак. Пенсия. Отдыхаю как могу», - прокомментировала она в шуточной форме свои отпускные будни.

Напомним, что в конце 2019 года Лера Кудрявцева сделала операцию по удалению силиконовых имплантов после того, как они лопнули. Телеведущая сама объявила поклонникам о трудном периоде в своей жизни.